Tarihi havaalanı tarla oldu

TÜRKİYE'NİN ilk havaalanlarından bir tanesi olan Divriği Havaalanı günümüzde tarla oldu. Planlanan ilk uçak fabrikasının bulunduğu arazide ise inekler otluyor. Nuri Demirağ’ın doğum yeri olan Sivas’ın Divriği İlçesi’nde ki uçak fabrikası hayalleri üzerinde bugün inekler otluyor. Türkiye’nin ilk demiryolu müteahhidi olan Nuri Demirağ demiryolu çalışmalarındaki başarısı dolayısı ile kendisine Atatürk tarafından Demirağ soyismi verilmişti. Demiryolu alanındaki başarılarının yanı sıra havacılık alanında da Türkiye’de ki ilklere imza atan Demirağ, Türkiye’nin ilk havaalanlarından birisi olan ve ilk ilçe havaalanı olan Divriği Havaalanını 1936 yılında Divriği ilçesinde açtı. Demirağ aynı yıllarda Sivas’ın hiçbir ilçesinde ortaokul bulunmazken Divriği’de Gök Ortaokulu’nu açarak bir çok pilotun yetişmesini sağladı. Demirağ 1941 yılında ilk Türk yapımı uçak ile İstanbul’dan Divriğe inmeyi başardı. Demirağ Türkiye’nin ilk uçak fabrikalarından bir tanesini de Divriği’de yapmayı planladı. Fabrikanın temelleri atıldı. Ancak zamanında yaşanan engeller yüzünden fabrika bir türlü kurulamadı. Bugün ise fabrikanın temelleri atılan, idari binası ile harabeye dönen arazi üzerinde inekler otluyor.

Havaalanı tarla oldu

Demirağ tarafından Diviği’de kurulan ilk havaalanı ise 90’lı yıllarda Demircelik İşletmesi’ne devredildi. Daha sonra Demirçelik İşletmesinin özelleştirilmesi ile fabrika el değiştirdi ve 2011 yılında satışa çıkartıldı. Divriğili bir iş adamı tarafından 430 bin TL bedelle satın alınan tarihi hava limanı bugün tarla olarak kullanılıyor.