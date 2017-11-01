Tarihi cami yangında kullanılamaz hale geldi

ÇERKEZKÖY'ÜN İstasyon Mahallesi'nde bulunan ve 1911 yılında açılan İstasyon Camisi, bir süre önce restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kaptıldı. Camide bu akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Camiden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi. Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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