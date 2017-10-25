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Tarih katledildi: Yol yapımı için 7 bin yıllık...

Isparta’da Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolu üzerinde yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında 7000 yıllık Araklı Höyüğü yok edildi

Tarih katledildi: Yol yapımı için 7 bin yıllık...

Isparta’da Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolu üzerinde yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında 7000 yıllık Araklı Höyüğü yok edildi

25 Ekim 2017 Çarşamba 22:21
Tarih katledildi: Yol yapımı için 7 bin yıllık...
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ISPARTA'NIN Şarkikaraağaç ilçesi, Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolu üzerinde yürütülen yol genişletme ve kazı çalışmaları, yılın tarih skandalına neden oldu. Antalya Karayolları 13’üncü Bölge Müdürlüğü, ilgili kurum görüşü olmadan ihaleye çıkınca, ihaleyi kazanan firma bölgedeki en önemli tarihi değer olan 7000 yıllık Araklı Höyüğü’nü yaptığı kazı çalışmalarıyla yok etti. İş makineleriyle yol çalışmasını yürüten görevliler, höyüğün içinde ve çevresinde dozerlerle 3-4 metrelik çukurlar açtı. Kepçelerle höyükten çıkarılan toprak ise kamyonlara yüklenerek çevredeki boş arazilere atıldı. Bir süre sonra toprağın içindeki insan kemikleri, mezarlar, yazılı taşlar ve çiniler fark edildi. Bölgeye çağırılan Isparta Yalvaç Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, kazı çalışmalarının hemen durdurulmasını istedi. Kazı ile ilgili resmi bir rapor hazırlayan Yıldız, tahribatın boyutlarını uzman sanat tarihçilerin görüşüyle birlikte Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne gönderdi. Neolitik çağa ilişkin eserlerin de bulunduğu höyükte kazı ve yarma çalışması yapıldığını öğrenen kurul, bölgede detaylı inceleme başlattı. İncelemelerde toprak altından çıkan bütün eserlerin parçalandığı tespit edilerek içerisinde kamu görevlilerinin de bulunduğu 19 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Tarih skandalının ilk tanığı Isparta Yalvaç Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, “Karayolları ‘Yeni yol yapmıyoruz yol genişletiyoruz’ gerekçesiyle kurum görüşü almadan ihaleye çıkmış. Söz konusu firma da ‘Nasıl olsa tüm kurum görüşleri alınmıştır’ diyerek normal tepeymiş gibi höyüğü parçalamış. Biz çalışmaları durdurduk ve suç duyurusunda bulunduk” dedi. İçerisinde tarihi eserler bulunan toprak yığınlarının kepçelerle yol kenarına saçıldığını anlatan Yıldız, şöyle devam etti: “Dozerlerle bütün tarih kaldırılmış, 3-4 metrelik çukurlar açmışlar. Hiçbir şey kurtaramadık. Oysaki burası çok önemli bir bölge. Üst taraf Bizans, en alt tabaka 7 bin yıllık tarihi içinde barındırıyordu. Çok önemli tarihi bilgi ve belgeler çıkabilecek bir alandı.”

Suç duyurusunda bulunuldu
İzin almadan kazı yapmakla suçlanan Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, “Konu yargıya intikal etti. Bu nedenle herhangi bir açıklama yapma gereği duymuyorum. Ancak kurum olarak bu olayda ihmalimizin olmadığını düşünüyorum” dedi. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Doç. Dr. İbrahim Bakır ise 7000 yıllık Araklı Höyüğü üzerinde yapılan yol çalışmasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Konuyla ilgili kurul kararını alıp sorumlu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonrası yargıya kalmış.”

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Anahtar Kelimeler:
IspartaŞarkikaraağaç-Beyşehir
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