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Tanınmış bir markanın ürünlerini ucuza almak isteyen vatandaş dolandırıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Cemil Mesut, istediği mont ve ayakkabıyı bir internet sitesi üzerinden ucuza almak isterken dolandırıldı

Tanınmış bir markanın ürünlerini ucuza almak isteyen vatandaş dolandırıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan Cemil Mesut, istediği mont ve ayakkabıyı bir internet sitesi üzerinden ucuza almak isterken dolandırıldı

09 Aralık 2017 Cumartesi 12:50
Tanınmış bir markanın ürünlerini ucuza almak isteyen vatandaş dolandırıldı
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KOCAELİ'NİN Gebze ilçesi Cuma Mahallesi’nde ikamet eden Cemil Mesut isimli vatandaş, almak istediği tanınmış bir markanın ayakkabı ve montunun bir internet sitesinde normal fiyatının çok altında satıldığını görünce almak istedi. “Ürünümüz sınırlı sayıda” yazısını gören ve fırsatı kaçırmak istemeyen Mesut, hemen ürünü satın almak için sipariş verdi. Sipariş ettiği ürünleri iki gün sonra kargodan teslim alan Cemil Mesut, paketten çıkan ürünler ile internet sitesinden sipariş ettiği ürünlerin aynı olmadığını, gelen ürünlerin sahte olduğunu gördü.

Aldığı ürünleri geri iade iade etmek istediğini ancak muhatap olacak kimseyi bulamadığını söyleyen Cemil Mesut, “İnternet sitesi üzerinde bir bot ve mont kombin olarak satılıyordu. Fiyatı bana uygun geldi, çok da hoşuma gitti ürünler ve sipariş vermeye karar verdim. Ürünler sipariş verdikten 4 gün sonra elime geçti. Yalnız şöyle bir durumla karşılaştım; gelen ürünlerin beğendiğim ürünlerle hiçbir alakası yoktu. Bedeni dahi almak istediklerimle aynı olmayan iki tane ürün geldi. Almak istediğim mont yerine yağmurluk, almak istediğim 43 numara bot yerine ise 38 numara bir spor ayakkabı geldi. Ürünü alırken kargocuya paketin içindekileri görüp göremeyeceğimi sordum. Kargocu ise paket açıldıktan sonra geri alamayacağını ifade etti. Ben de kurallarına saygı duydum ve ödemesini yaparak paketi teslim aldım. Paketi açtığımda ise ürünlerin sahte olduğunu gördüm. Aldığım sitenin telefon numaraları aradım. Fakat telefon numaralarıma cevap vermediler ve ben şu anda mağdurum” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliGebzeCemil MesutDolandırılma
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