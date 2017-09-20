Tamamen değişti! Artık yapamayacaklar...

BİLİRİKİŞİ temel eğitimi, beş yıllık mesleki kıdem kazanmışlar tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili bilgileri içeren bir eğitim. Bu eğitimi almayanlar, bilirkişilik alan ne olursa olsun bundan sonra bilirkişilik yapamayacak.

Bilirkişilik Temel Eğitimi, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere toplam 24 ders saatinden oluşuyor. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara belge verilecek.

Bilirkişilik temel eğitimine katılarak belge alan kişiler, almış oldukları belge ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabilecekler.

Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, alan ne olursa olsun, bilirkişi olmak için başvuruda dahi bulanamayacaklar.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından eğitici kuruluş olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yetkilendirildi.

Eğitimler, hem hafta içinde ve hemde hafta sonunda yapılıyor. Eğitime katılmak için www.bilirkisi.sakarya.edu.tr adresinden online olarak kayıt yapılabilir.Yeni dönem bilirkişilik yapacak olanlar ivedilikle eğitimlerini tamamlamaları gerekiyor.