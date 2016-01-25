Tam 82 aracın camını kırıp hırsızlık yaptılar

EDİNİLEN bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, 82 aracın camlarını kırarak 15 araçtan hırsızlık gerçekleştiren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Çankaya ilçesine bağlı Keklik Pınarı Mahallesi, Oran Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi’nde 14 Ocak 2016 tarihinde 82 aracın camı kırılmış ve 15 araçtan hırsızlık yapılmıştı. Araçların camlarını tornavida ile kırarak araçta bulunan bozuk para, teyp, monitör, yazıcı, tespih, gözlük, navigasyon, notebook, cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi eşyaların çalınmasının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Keklik Pınarı Mahallesi, Oran Mahallesi, Malazgirt Mahallesi, Mürsel Uluç Mahallesi’ndeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 15 otodan hırsızlık 67 otoda ızrar olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahsın Ş.A. olduğunu tespit etti. Operasyonla yakalanan Ş.A.’nın yapılan üst aramasında ön yüzünde Liberty, arka kısmında Unıted States Of America One Dıme ibareli madeni para çıktı. Ş.A.’nın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemesinin ardından cebinden çıkan bozuk paradan yola çıkan polis ekipleri, bozuk paranın hırsızlığın gerçekleştirildiği bir araçtan çalındığını tespit etti. 15 otodan hırsızlık 67 otoda ızrar olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Ş.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli şahıs E.G. (17) yaşı küçük olması sebebiyle çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.