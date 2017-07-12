Taksim Meydanı'na Ömer Halısdemir heykeli

BEYOĞLU Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Taksim'deki etkinlik alanında, 15 Temmuz şehitlerinin isminin yazılı olduğu platformun önüne, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in heykelini koydu.Meydandan geçenler heykele yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar ve turistler Halisdemir'in heykelinin önünde fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar, alana konulan anı defterine de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini yazdı. Heykelin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ardından alandan alınacağı öğrenildi.
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