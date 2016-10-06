Taksiciye 'kapıdan' hapis cezası

2011 yılının Mayıs ayında Beşiktaş'tan taksiye binen Makbule D., evinin önüne gittiğinde şoför Yılmaz K.'nın istediği parayı çok bulunca itiraz etti. İkili arasında tartışma çıktı. Taksici Yılmaz K., eksik para verdiğini öne sürdüğü Makbule D.'nin araçtan inmemesi için kapıları kilitledi. Ancak müşterisi bağırmaya başlayınca panikleyip kapıları açtı.

Habertürk'ün haberine göre; Makbule D.'nin şikayeti üzerine Yılmaz K. hakkında dava açıldı. Mahkeme, Yılmaz K.'nın berattına hükmetti. Yargıtay 14'ncü Ceza Dairesi, Yılmaz K.'nın "hürriyetten yoksun kılmak" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Yeniden yargılamada şoföre verilen 1 yıl hapis cezası 3 ay 10 güne düştü. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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