Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

Taksicinin katili özel güvenlikçi, film gibi operasyonla yakalandı

Adana'da bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı özel harekatın yaptığı operasyonla olaydan 3 saat sonra portakal bahçesinde yakalandı

Taksicinin katili özel güvenlikçi, film gibi operasyonla yakalandı

Adana'da bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı özel harekatın yaptığı operasyonla olaydan 3 saat sonra portakal bahçesinde yakalandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:06
Taksicinin katili özel güvenlikçi, film gibi operasyonla yakalandı
banner404

ADANA'DA bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı, drone, helikopter, hassas burunlu köpek ve özel harekatın yaptığı operasyonla olaydan 3 saat sonra portakal bahçesinde yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde saat 10.30 gibi meydana geldi. İddiaya göre, yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye giden 112 Acil sağlık ekibi adamın boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada, cesedin taksicilik yapan Yaşar Özgan'a (58) ait olduğunu tespit etti.
 
Yapılan incelemede Özgan'ın 15 yerinden bıçaklandığı ve sağ kulağının altında kesici bir aletle yapıldığı tahmin edilen derin bir yara izine rastlandı.
 
Yolun kenarında bulunan portakal bahçesi içinde suç aleti araştıran ekipler cesetten 50 metre uzaklıkta kanlı bir çanta buldu.
 
SELAMİ YILDIZ KATİLİN YAKALANMASI TALİMATI VERDİ
 
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız cinayeti öğrenince katilin olay yerinden fazla uzaklaşamayacağını söyleyip, olay yerine özel harekat polisinin de sevk edilmesi, drone ve helikopter kaldırılması ve hassas burunlu köpekle arama yapılması talimatını verdi. Talimat üzerine helikopter ve drone kaldırıldı. Ayrıca hassas burunlu köpeğe zanlının bırakıp kaçtığı malzemeleri koklatıp portakal bahçesinde arama başlatıldı.
 
CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YOL ÇİFT TARAFLI KAPATILDI
 
Aramalar yapılırken polis etrafta kuş uçurtmadı. Bu arada taksicinin cesedinin bulunduğu yolun hem geliş hem de gidiş tarafı trafiğe kapatıldı. Özel harekat polisi de portakal bahçesinde bütün ağaç diplerini ve ağaç üslerini didik didik aradı. Bu arada hassas burunlu köpek portakal bahçesinin alt tarafında kanal içine tepki verdi. Özel harekat polisi de olay yerine hemen gelerek kanalda aramaları yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda zanlı kanal içinde özel harekat polisi tarafından yakalandı.
ZANLI ÖZEL GÜVENLİK ELEMANI ÇIKTI
 
Polis zanlının üst aramasını yaptı. Yapılan aramada zanlının bir apartmanda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Fuat Demirdelen (37) olduğu belirlendi. Zanlının yanındaki çanta da kontrol edilince, içinde pompalı tüfek, tabanca, kelepçe, çelik yelek, dizlik gibi malzemelerin olduğu görüldü. Demirdelen, özel harekat polisleri tarafından yola çıkartılarak zırhlı araca bindirilip sorgulanmak için emniyete götürüldü.
 
OLAY YERİNDEN CESET KALDIRILMADAN ZANLI BULUNDU
 
Saat 10.30'da işlenen cinayetin zanlısı 13.30'da olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki portakal bahçesinin sonundaki kanalda yakalandı. Zanlı yakalandığında ceset hala olay yerinde polis inceleme yapıyordu. Ceset de zanlı yakalandıktan sonra otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre zanlının taksiciyi ava gitmek için çağırdığı ancak yolda parada anlaşamayıp kavga ettikleri bu nedenle öldürdüğü öğrenildi.
 
Emniyete götürülen zanlının sorgusu devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AdanaSarıçamTaksiciOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolda bulduğu su faturasını ödedi
Yolda bulduğu su faturasını ödedi
Seyir halinde olan otomobil alev aldı
Seyir halinde olan otomobil alev aldı
Anneye en acı telefon! Çocuklarını öldürdüm
Anneye en acı telefon! Çocuklarını öldürdüm

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim