Taksicinin katili özel güvenlikçi, film gibi operasyonla yakalandı

ADANA'DA bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı, drone, helikopter, hassas burunlu köpek ve özel harekatın yaptığı operasyonla olaydan 3 saat sonra portakal bahçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde saat 10.30 gibi meydana geldi. İddiaya göre, yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye giden 112 Acil sağlık ekibi adamın boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada, cesedin taksicilik yapan Yaşar Özgan'a (58) ait olduğunu tespit etti.



Yapılan incelemede Özgan'ın 15 yerinden bıçaklandığı ve sağ kulağının altında kesici bir aletle yapıldığı tahmin edilen derin bir yara izine rastlandı.



Yolun kenarında bulunan portakal bahçesi içinde suç aleti araştıran ekipler cesetten 50 metre uzaklıkta kanlı bir çanta buldu.



SELAMİ YILDIZ KATİLİN YAKALANMASI TALİMATI VERDİ



Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız cinayeti öğrenince katilin olay yerinden fazla uzaklaşamayacağını söyleyip, olay yerine özel harekat polisinin de sevk edilmesi, drone ve helikopter kaldırılması ve hassas burunlu köpekle arama yapılması talimatını verdi. Talimat üzerine helikopter ve drone kaldırıldı. Ayrıca hassas burunlu köpeğe zanlının bırakıp kaçtığı malzemeleri koklatıp portakal bahçesinde arama başlatıldı.



CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YOL ÇİFT TARAFLI KAPATILDI



Aramalar yapılırken polis etrafta kuş uçurtmadı. Bu arada taksicinin cesedinin bulunduğu yolun hem geliş hem de gidiş tarafı trafiğe kapatıldı. Özel harekat polisi de portakal bahçesinde bütün ağaç diplerini ve ağaç üslerini didik didik aradı. Bu arada hassas burunlu köpek portakal bahçesinin alt tarafında kanal içine tepki verdi. Özel harekat polisi de olay yerine hemen gelerek kanalda aramaları yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda zanlı kanal içinde özel harekat polisi tarafından yakalandı.

ZANLI ÖZEL GÜVENLİK ELEMANI ÇIKTI



Polis zanlının üst aramasını yaptı. Yapılan aramada zanlının bir apartmanda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Fuat Demirdelen (37) olduğu belirlendi. Zanlının yanındaki çanta da kontrol edilince, içinde pompalı tüfek, tabanca, kelepçe, çelik yelek, dizlik gibi malzemelerin olduğu görüldü. Demirdelen, özel harekat polisleri tarafından yola çıkartılarak zırhlı araca bindirilip sorgulanmak için emniyete götürüldü.



OLAY YERİNDEN CESET KALDIRILMADAN ZANLI BULUNDU



Saat 10.30'da işlenen cinayetin zanlısı 13.30'da olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki portakal bahçesinin sonundaki kanalda yakalandı. Zanlı yakalandığında ceset hala olay yerinde polis inceleme yapıyordu. Ceset de zanlı yakalandıktan sonra otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre zanlının taksiciyi ava gitmek için çağırdığı ancak yolda parada anlaşamayıp kavga ettikleri bu nedenle öldürdüğü öğrenildi.



Emniyete götürülen zanlının sorgusu devam ediyor.