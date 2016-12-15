Taksici katilini bidonla benzin alması yakalattı

DİZEL motorlu taksinin benzin dökülerek yakılması nedeniyle polis akaryakıt istasyonlarının kameralarını incelemeye aldı. Akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alan katil zanlısının kimliği tespit edilerek yakalandı.

19 Kasım günü meydana gelen olayda, İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde taksi durağında aracına binen kişi ile ayrılan Halil Güney kayıplara karıştı. Arkadaşları, Halil Güney'i ararken polise kayıp başvurusunda bulundu. Mobese kameralarının incelenmesi sonucu aracın Derince'ye gittiği belirlendi. Derince'de ormanlık alanda yapılan aramada silahla vurularak öldürülen Halil Güney'in cesedi bulundu. 41 T 0117 plakalı taksi ise Körfez İlçesi'nde yakılmış halde bulundu.

Polis ve jandarma, Halil Güney'in katil zanlılarını yakalamak için ortak çalışma yürüttü. Bölgede bulunan tüm mobese kameraları ve işyerlerine ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Dizel motorlu taksinin benzin dökülerek yakıldığının tespit edilmesi üzerine aracı yakmak için benzin alındığı düşünülerek akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameraları incelemeye alındı. Bölgede bulunan akaryakıt istasyonlarının olay günü güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, bidonla benzin alan Gökhan Yıldoğar tespit edildi. Gökhan Yıldoğar'ın benzin aldıktan sonra çikolata da aldığı görüldü. Polis, Gökhan Yıldoğar'ı gözaltına aldı.

Cinayeti işlediği tespit edilen Gökhan Yıldoğar ile olayla ilgili olarak M.Y., M.T. ve G.K. da gözaltına alındı. Olay günü Yenidoğan'dan taksiye binen Gökhan Yıldoğar'ın, Halil Güney'den kendisini Derince'ye götürmesini istediği, taksicinin cebindeki parayı görünce gasp etmeye karar verdiği ve silahla tehdit ederek götürdüğü ormanlık alanda öldürdüğü belirlendi. Yıldoğar'ın taksicinin üzerinde bulunan günlük hasılatı alıp, olay yerinden ayrıldığı, aracı daha sonra yaktığı tespit edildi.

Gözaltındaki 4 kişi bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin soruları üzerine Gökhan Yıldoğar tükürerek, küfür etti.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.