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Taksici kadın yolcuyu dövmeye kalktı, müdahale gecikmedi

Eminönü'nden aracına binen iki Arap turisti Eyüpsultan'a getiren taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. Kadın turiste vurmaya kalkan şoföre vatandaşlar tepki gösterdi, parasını verip gönderdi

Taksici kadın yolcuyu dövmeye kalktı, müdahale gecikmedi

Eminönü'nden aracına binen iki Arap turisti Eyüpsultan'a getiren taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. Kadın turiste vurmaya kalkan şoföre vatandaşlar tepki gösterdi, parasını verip gönderdi

03 Nisan 2018 Salı 10:09
Taksici kadın yolcuyu dövmeye kalktı, müdahale gecikmedi
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EMİNÖNÜ'NDEN aracına binen iki Arap turisti Eyüpsultan'a getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü. Turistlere saldıran taksi şoförüne bir vatandaş tepki göstererek istediği parayı verdi. Taksi sürücüsü ve turistler arasındaki tartışma kameralarca kaydedildi.

"YOLU UZATTIM" DEYİP 12 LİRA DAHA İSTEDİ

Olay, cumartesi akşam saatlerinde Eyüpsultan Feshane durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde gezen karı koca iki Arap turist, Eyüpsultan'a gitmek için taksiye bindi. Taksici Arap turistleri Eyüpsultan'a getirdi. Arap turistler, 15 lira uzatınca taksi şoförü trafik olduğu için başka bir yoldan geldiğini iddia edip 12 lira daha vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taksiden inen Arap turistler ve şoför arasında tartışma başladı. 12 lira daha almadığı için sinirlen şoför, karı ve kocaya el kaldırdı.

PARAYI ALDI, YİNE SUSMADI

Tartışmayı ve şoförün el kaldırdığını gören gören bir vatandaş, "Sen bunlara 12 lira için mi vuracaksın" diyerek şoföre cebinden çıkardığı 12 lirayı verdi. Gençten aldığı parayı cebine koyan şoför susmayıp tekrar bağırmaya başladı. Çevrede bulunan bir esnafta "Kadına da el kaldıramazsın, bin arabana git" diyerek şoföre tepki gösterdi. Olay yerine gelen vatandaşlar taksiciyi zorla arabasına bindirerek gönderdi. Yaşanan tartışma anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
EminönüTaksiEyüpsultan
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