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Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul Fatih’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi takla attı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul Fatih’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi takla attı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

22 Ekim 2017 Pazar 11:01
Takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
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KAZA, sabah saat 08.00 sıralarında Fatih Turgut Özal Caddesi Çapa Tıp Fakültesi tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Caddesi üzerinde ilerleyen 34 TFH 06 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki başka bir araca çarparak takla attı. Takla atarak ters dönen aracın içerisinden çıkan sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Vatandaşlar aracı ters çevirdi
Takla atan taksinin içerisinden çıkan sürücünün olayda burnu bile kanamazken, ticari taksi olay yerine gelen çekici ile kaldırılmak istendi. Taksi sürücüsü ise polis ekiplerine aracın bu halde çekilmemesi için uzunca bir süre dil döktü. Çevredekilerden yardım isteyen taksi sürücüsü daha sonra aracı vatandaşların yardımıyla düzeltti. Ardından çekiciye konularak olay yerinden kaldırılan ticari takside maddi hasar meydana geldi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulFatihÇapa Tıp FakültesiKaza
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