Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

KAZA, Afyonkarahisar-İzmir karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit D. idaresindeki 03 RJ 530 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkara takla attı. Yolun sağ tarafındaki refüje savrulan otomobil ters dönerek durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil sürücü Ümit D. ise takla atıp ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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