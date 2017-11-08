Takla atan araçtan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, D 550 kara yolunda Edremit - Çanakkale istikametine seyir halinde olan Ersin Örsçekiç’in kullandığı 34 SJ 617 plakalı araç, Altınoluk Ogretmenevi mevkiine geldiğinde bankete çarpıp takla attı. Ersin Örsçekiç aracın camından fırlayarak yol kenarında bulunan toprak zemine düşüp hayatını kaybetti.

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