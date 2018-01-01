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Takla atan aracın başından ayrılmadı! Doğru söyleyin, nefes alıyor mu

134 promil alkolle direksiyonuna geçtiği lüks arabasıyla takla atan kadın sürücü, kendi yaralarını unutup araçta sıkışan sevgilisinin yanına koştu. Uzun uğraşlarla araçtan çıkarılan talihsiz adam kurtarıldı

Takla atan aracın başından ayrılmadı! Doğru söyleyin, nefes alıyor mu

134 promil alkolle direksiyonuna geçtiği lüks arabasıyla takla atan kadın sürücü, kendi yaralarını unutup araçta sıkışan sevgilisinin yanına koştu. Uzun uğraşlarla araçtan çıkarılan talihsiz adam kurtarıldı

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:57
Takla atan aracın başından ayrılmadı! Doğru söyleyin, nefes alıyor mu
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KARABÜK'TE erkek arkadaşı ile birlikte yeni yıl kutlamasından dönen kadın sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada ters dönen otomobilden 134 promil alkollü olan kadın sürücü kendi imkanları ile çıkarken erkek arkadaşı ise otomobilde sıkıştı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Kaza sabaha karşı Safranbolu-Karabük karayolu Emniyet Müdürlüğü altında meydana geldi. Büşra Yılmaz idaresindeki 34 MHR 61 plakalı lüks otomobil yoldan çıkarak önce kaldırıma ardından istinat duvarı ve elektrik direğine çarparak ters döndü.

OTOMOBİLDE SIKIŞTI

Kazada kadın sürücü kendi imkanları ile çıkarken, erkek arkadaşı Mehmet Özdemir ise otomobilde sıkıştı.

"ELLERİ KIMILDAMIYOR, DOĞRU SÖYLEYİN"

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri otomobilde sıkışan Özdemir'i kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Bu sırada erkek arkadaşının öldüğünü sanan Yılmaz, polislere ve yanındakilere 'Bana doğruyu söyleyin. Eli kımıldamıyor, nefes alıyor mu' diye feryat etti.

134 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kendisi de yaralı olan Yılmaz'ı, polisler ambulansa getirmek istese de erkek arkadaşı çıkmayınca gitmek istemedi. Zorla ambulansa getirilen kadın sürücü, bu sırada polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak aynı ambulansa getirilen erkek arkadaşını bırakmak istemedi. Olay yerine gelen ikinci ambulansa alınan sürücü Yılmaz, sağlık ekipleri ve polislere erkek arkadaşının durumunun iyi olduğu yönünde defalarca sorular sorarak ikna olmaya çalıştı. Bu sırada alkol testi yapılan kadın sürücünün 134 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık ekipleri araçta sıkışan adamı kurtarmak için uzun süre çaba sarfetti

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Anahtar Kelimeler:
AlkolYeni YılKutlama
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