Takip ettiği kızı taciz eden Suriyeli'ye ilk duruşmada tahliye

ZEYTİNBURNU'NDA evine kadar takip ettiği üniversite öğrencisi Esra B.Ö.'ye apartmanın girişinde saldıran Suriye uyruklu H.A.S. karşısına çıktı.

"O AN ALKOLLÜYDÜM"

"Basit cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 6 yıl 3 aya kadar hapsi istenen tutuklu sanık H.A.S., olay günü alkollü olduğunu belirterek, "Ben mağdura karşı cinsel saldırıda bulunmadım. Mağduru takip ettiğim doğrudur. Bina içine girdikten sonra ben de peşinden binanın içine girdim. Mağdur bağırmaya başlayınca ben de onun ağzını kapattım. Cinsel saldırı amacım yoktu. Boğazını sıkmadım. Saçını da çekmedim. Zorla bir yerde de alıkoymadım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

H.A.S.'nin tahliyesine karar veren mahkeme, müşteki genç kızın dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.