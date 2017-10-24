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Takılar yüzünden kavga çıkmış gelin hastanelik olmuştu.. O gelin için şok iddia!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir düğünde kız ve erkek tarafı takı nedeniyle birbirine girmiş, aralarında gelinin de olduğu 12 kişi yaralanmıştı. Kız ve erkek tarafı canlı yayında kozlarını paylaştı, şok iddialar ortaya atıldı

Takılar yüzünden kavga çıkmış gelin hastanelik olmuştu.. O gelin için şok iddia!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir düğünde kız ve erkek tarafı takı nedeniyle birbirine girmiş, aralarında gelinin de olduğu 12 kişi yaralanmıştı. Kız ve erkek tarafı canlı yayında kozlarını paylaştı, şok iddialar ortaya atıldı

24 Ekim 2017 Salı 15:13
Takılar yüzünden kavga çıkmış gelin hastanelik olmuştu.. O gelin için şok iddia!
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DÜN kız tarafından şikayetçi olan damat Bilal Akhan (23), Duru B. ile yaklaşık 20 gün önce akrabası aracılığıyla tanışıp evlenmeye karar verdiklerini söylemişti. Akhan, düğün sırasında kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürmüş, "Babam ve akrabalarım tarafından takılar takıldıktan sonra kız ile annesi aralarında konuştu. Bana takılan takıları bile abisi ceketimden söktü aldı. Bunlar takılar ve paranın peşinde. Ben 5 bin lira süt parası verdim, onu ve takılarımı geri istiyorum" demişti. Damadın babası Ömer Akhan ise (48) oğlunun düğünü için 25 bin lira kredi çektiğini, yaklaşık 45 bin lira harcadığını söyledi.

Dolandırıcılıkla suçlanan gelin tarafı ise tazminat davası açacağını duyurdu.

CANLI YAYINDA KAPIŞTILAR

5 bin TL süt parası aldığı iddia edilen Duru'nun ailesi ise bunları reddediyor. İki aile ise canlı yayında bugün birbirlerini suçladı.

Duru'nun babası canlı yayında yaptığı açıklamada kızının boşanacağını söyledi.

ŞOK İDDİA: DEDEMLE EVLENDİRECEKLERDİ

Canlı yayına bağlanan görgü tanığı Yılmaz Barutçu ise şoke eden bir iddia ortaya attı. Gelin tarafını düğün şebekesi olmakla suçladı, şunları söyledi:

"Cengiz Bey, Duru Hanım... Benim 72 yaşındaki dedeme, bizim haberimiz olmadan, tanışıp tanıştırılıp sizi kızımızla evlendireceğiz bahanesiyle dedeme bankaya kredi çektirmeye giderken yakaladık. Bunlar Samsun'un düğün şebekesi. Niye kaçtınız bizden. Cengiz Bey beni dinle. Ama hiçbir şey demiyorum. Bu şekilde devam ederseniz Allah bir şekilde ayağınıza dolandıracak.

10 bin lira Türk parası istemişler. Dedemi bankaya götürürken bunların elinden aldık. Dedem Ali Kemal Barutçu. Biz bunları tam araca binerken yakaladık. Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda yakaladık"

MÜGE ANLI: NİYE GÜLÜYORSUN?

Telefondaki kişi konuşurken gelin Duru'nun gülmesi üzerine Müge Anlı, "Sen niye gülüyorsun, tanıyor musun" diye sordu. Genç kadın ise "Hayır" diye yanıt verdi.

İddialarını sürdüren Barutçu, "Biz şikayetçi olamadık. Sonra araştırttık. Samsun'da düğün şebekesi olarak tanınıyor" diye konuştu.

Genç kızın ailesi ise iddiaları reddetti, "Kameralara bakılsın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Dayak Yiyen Gelin
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