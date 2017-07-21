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Tahliyeler başladı.. Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye hareket edecek feribota ilk aşamada 205 Türk yolcu bulunuyor. 3 yaralı yolcudan ikisinin ismi Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir. Feribot kos adasından Bodrum'a hareket etti.

Tahliyeler başladı.. Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye hareket edecek feribota ilk aşamada 205 Türk yolcu bulunuyor. 3 yaralı yolcudan ikisinin ismi Selim Çaydanlı ve Utku Hasdemir. Feribot kos adasından Bodrum'a hareket etti.

21 Temmuz 2017 Cuma 14:18
Tahliyeler başladı.. Türkiye'ye geliyorlar
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EGE'DE meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Kos Adası'nda biri Türk, diğeri İsveçli olmak üzere 2 kişinin ölümüne, 5'i ağır 80'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

"GECEYİ PARKTA GEÇİRDİK"

Kos'tan ayrılma hazırlığındaki Türk turistler arasındaki Tunç Özer dün gece yaşadıklarını anlattı. Adaya dün feribotla geldiğini söyleyen Özer, "Gece 6.4 büyüklüğündeki depremle uyandık. Panikle aşağı koştuk, insanlar su geliyor diyerek üzerimize doğru koşuyorlardı. Biz de bir parka sığınarak geceyi orada geçirdik. Türk yetkililerle irtibata geçtik, şu an bizi alacağı söylenen bir tekneyi bekliyoruz." dedi."HERKESLE BİRLİKTE KAÇMAYA BAŞLADIK"Adayı ziyaret eden Rıfat Gülaşar ise, "Sanıyorum saat 1'i 25 geçiyordu, çok şiddetli bir sallantı oldu. Biz de herkesle birlikte kaçmaya başladık. Sahil kenarında tsunami var diye kaçmaya başladım. Depremin büyüklüğü konusunda çeşitli açıklamalar duyduk, sonrasında ise iki kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralının olduğunu duyduk. Şuan herkes ülkesine dönmek istiyoruz, biz de Bodruma dönmek istiyoruz." dedi.

"GECEYİ OTEL DIŞINDA GEÇİRDİK"

Yaşadıklarını anlatmakta güçlük çeken bi başka vatandaş ise, "Dün gece saat 1.30 sıralarında çok büyük bir sarsıntı oldu. Bulunduğumuz otelden dışarı çıktık ve geceyi otelin dışında geçirdik sonra da şu an bulunduğumuz yere geldik. Birkaç Türk haberleşerek bir irtibat grubu kurduk. Sadece ilk ismini bildiğimizi Rodos Başkonsolosu Barış Bey ( Barış Kalkavan) bize yardımcı oldu ve polisle irtibata geçti. Polis pasaportlarımızı topladı ve şu an karakolda çıkış işlemlerimiz yapılıyor. Şimdi bizi Türkiye'ye geri götürecek katamaranı bekliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFeribot3 YaralıSelim Çaydanlı
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