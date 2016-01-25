Tabutunu Kılıçdaroğlu omuzladı

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vali Osman Kaymak, Tunceli Belediye başkanı Mehmet Ali Bul, parti yöneticileri, CHP Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vali Osman Kaymak, Tunceli Belediye başkanı Mehmet Ali Bul, parti yöneticileri, CHP Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Genç’in tabutunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partililer omuzlayarak bir süre taşıdı.

Genç’in tabutunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partililer omuzlayarak bir süre taşıdı.

GENÇ'İN Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu cemevinde, eşi Sevim, oğlu Seçkin, kızı Seçil, ağabeyi Kazım Genç ve akrabaları, taziyeleri kabul etti.

GENÇ'İN Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu cemevinde, eşi Sevim, oğlu Seçkin, kızı Seçil, ağabeyi Kazım Genç ve akrabaları, taziyeleri kabul etti.

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