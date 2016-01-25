Tabutunu Kılıçdaroğlu omuzladı

25 Ocak 2016 Pazartesi 13:20
GENÇ'İN Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu cemevinde, eşi Sevim, oğlu Seçkin, kızı Seçil, ağabeyi Kazım Genç ve akrabaları, taziyeleri kabul etti.
Törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genç ailesine taziyelerini iletti.
Cenaze namazının ardından Kamer Genç’in cenazesi vasiyeti üzerine toprağa verilmek üzere Nazımiye ilçesine gönderildi.
Genç’in tabutunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile partililer omuzlayarak bir süre taşıdı.
Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vali Osman Kaymak, Tunceli Belediye başkanı Mehmet Ali Bul, parti yöneticileri, CHP Milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 13:22