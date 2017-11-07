Tabancayla intihar etti

OLAY, akşam saatlerinde Alaçam İlçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fedai Zengin, tabanca ile evde kendisini başından vurdu. Yaralanan Zengin, yakınlarının çağırdığı ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fedai Zengin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Fedai Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kondu.
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