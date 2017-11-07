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Tabancayla intihar etti

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 61 yaşındaki adam tabancayla başına ateş ederek intihar etti

Tabancayla intihar etti

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 61 yaşındaki adam tabancayla başına ateş ederek intihar etti

07 Kasım 2017 Salı 20:58
Tabancayla intihar etti
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OLAY, akşam saatlerinde Alaçam İlçesi Gökçeboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Fedai Zengin, tabanca ile evde kendisini başından vurdu. Yaralanan Zengin, yakınlarının çağırdığı ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fedai Zengin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Fedai Zengin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kondu.
 

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TabancaAlaçam
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