Suudi Prense Cumhuriyet Nişanı

İkili görüşmenin ardından düzenlenen tören ile Veliaht Prense Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi. Tevcih törenine Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Veysi Kaynak ile bakanlar Nihat Zeybekçi, Süleyman Soylu, Nabi Avcı, Mevlüt Çavuşoğlu, Naci Ağbal katıldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.