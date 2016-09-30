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Suudi Prense Cumhuriyet Nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhuriyet Nişanı tevcih etti

Suudi Prense Cumhuriyet Nişanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud’a Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhuriyet Nişanı tevcih etti

30 Eylül 2016 Cuma 19:05
Suudi Prense Cumhuriyet Nişanı
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TÜRKİYE'YE resmi bir ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif bin Abdülaziz Al Suud, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
İkili görüşmenin ardından düzenlenen tören ile Veliaht Prense Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhuriyet Nişanı tevcih edildi. Tevcih törenine Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Veysi Kaynak ile bakanlar Nihat Zeybekçi, Süleyman Soylu, Nabi Avcı, Mevlüt Çavuşoğlu, Naci Ağbal katıldı.
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Muhammed Bin Nayif Bin Abdülaziz Al SuudCumhuriyet Nişanı
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