Sürücüler şaşıp kaldı! Fıkralarıyla meşhur kentte şaka gibi olay

TRABZON'DA, yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile Karadeniz Sahil Yolu'na giren çoban trafiği birbirine kattı.Trafik polislerinin eskortluğunda karayolunda ilerleyen sürüyü gören araç sürücüleri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

SÜRÜLER YERLEŞİM YERLERİNE İNİYOR

Trabzon'da yaz aylarını yaylalarda geçiren çobanlar havaların soğuması ile birlikte sürüleri ile yerleşim yerlerine iniyor. Of İlçesi'nde, Tayyip Kurt adlı çoban 600 küçükbaş hayvanı ile 36 kilometre mesafedeki Arsin ilçesine doğru yola çıktı.

TRAFİĞİ FELÇ ETTİLER

Koyun sürülerinin geçtiği Karadeniz Sahil Yolu'nda, zaman zaman trafik olumsuz yönde etkiledi. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı sürü, sürücülerin şaşkın bakışları altında yoluna devam etti. Sürüye eşlik eden polis ekipleri araçları dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Çoban Tayyip Kurt, Of İlçesi'nden gelip Arsin İlçesi'ne gittiğini belirterek "Başka çaremiz yok. Yaya olarak ilerliyoruz. Trafikte bir tehlike olmaz" dedi.

İşte görenleri şaşırtan o manzara;