Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi...
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal olacak
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal...

Sürücüler şaşıp kaldı! Fıkralarıyla meşhur kentte şaka gibi olay

Havaların soğuması ile beraber yerleşim yerlerine indirilen koyun sürüsü, Karadeniz Sahil Yolu'na girince trafik felç oldu. Sürü, trafik polislerinin eskortluğunda karayolunda ilerledi

Sürücüler şaşıp kaldı! Fıkralarıyla meşhur kentte şaka gibi olay

Havaların soğuması ile beraber yerleşim yerlerine indirilen koyun sürüsü, Karadeniz Sahil Yolu'na girince trafik felç oldu. Sürü, trafik polislerinin eskortluğunda karayolunda ilerledi

28 Aralık 2017 Perşembe 14:08
Sürücüler şaşıp kaldı! Fıkralarıyla meşhur kentte şaka gibi olay
banner404

TRABZON'DA, yaklaşık 600 küçükbaş hayvanı ile Karadeniz Sahil Yolu'na giren çoban trafiği birbirine kattı.Trafik polislerinin eskortluğunda karayolunda ilerleyen sürüyü gören araç sürücüleri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

SÜRÜLER YERLEŞİM YERLERİNE İNİYOR

Trabzon'da yaz aylarını yaylalarda geçiren çobanlar havaların soğuması ile birlikte sürüleri ile yerleşim yerlerine iniyor. Of İlçesi'nde, Tayyip Kurt adlı çoban 600 küçükbaş hayvanı ile 36 kilometre mesafedeki Arsin ilçesine doğru yola çıktı.

TRAFİĞİ FELÇ ETTİLER

Koyun sürülerinin geçtiği Karadeniz Sahil Yolu'nda, zaman zaman trafik olumsuz yönde etkiledi. Trafik polislerinin eskortluk yaptığı sürü, sürücülerin şaşkın bakışları altında yoluna devam etti. Sürüye eşlik eden polis ekipleri araçları dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Çoban Tayyip Kurt, Of İlçesi'nden gelip Arsin İlçesi'ne gittiğini belirterek "Başka çaremiz yok. Yaya olarak ilerliyoruz. Trafikte bir tehlike olmaz" dedi.

İşte görenleri şaşırtan o manzara; 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 28.12.2017 14:11
Anahtar Kelimeler:
Koyun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 gün sonra mutlu son! ABD ile vize krizi çözüldü
81 gün sonra mutlu son! ABD ile vize krizi çözüldü
Gayrimenkul zengini fuhuş baronu, görüntü vermemek için yerlere yattı
Gayrimenkul zengini fuhuş baronu, görüntü vermemek için yerlere yattı
Eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan sanığın cezası belli oldu!
Eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan sanığın cezası belli oldu!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim