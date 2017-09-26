Sürü psikolojisiyle arka arkaya uçurumdan atlayan 120 keçi telef oldu

ŞIRNAK'IN Beytüşşebap ilçesinde sürü psikolojisine kapılan keçiler uçurumdan yuvarlandı. Olayda 120 keçi telef oldu.
SÜRÜ HALİNDE UÇURUMDAN ATLADILAR
Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato mevkiinde küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar süt sağmak için sürüyü Habur Çayı kenarına getirirken keçiler sürü halinde uçurumdan yuvarlandı. Menfezi geçmeye çalışırken uçurumdan yuvarlanan keçi sürüsünde 120 keçi telef oldu. Olay yerine giden Berivanlar gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.
GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Görgü tanıklarından Rauf Ecer isimli vatandaş, her zaman keçileri buraya getirdiklerini ve Berivanların burada keçilerin sütünü sağdığını söyledi. Ecer "Bu gün üzücü bir olay oldu. Köydeydik çoban telefon açtı. Keçilerin telef olduğunu söyledi, buraya geldik. Benim bir keçim telef oldu ama kiminin 10 kimin de 16 keçisi telef oldu. Buradaki Berivanlar keçilerinin telef olduğunu görünce ağladı" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.