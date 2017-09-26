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Sürü psikolojisiyle arka arkaya uçurumdan atlayan 120 keçi telef oldu

Şırnak'ta sağılmak için Habur Çayı kenarına getirilen keçiler, sürü halinde uçurumdan atlamaya başladı. 120 keçinin telef olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı

Sürü psikolojisiyle arka arkaya uçurumdan atlayan 120 keçi telef oldu

Şırnak'ta sağılmak için Habur Çayı kenarına getirilen keçiler, sürü halinde uçurumdan atlamaya başladı. 120 keçinin telef olduğunu gören köylüler gözyaşlarını tutamadı

26 Eylül 2017 Salı 14:22
Sürü psikolojisiyle arka arkaya uçurumdan atlayan 120 keçi telef oldu
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ŞIRNAK'IN  Beytüşşebap ilçesinde sürü psikolojisine kapılan keçiler uçurumdan yuvarlandı. Olayda 120 keçi telef oldu.

SÜRÜ HALİNDE UÇURUMDAN ATLADILAR

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato mevkiinde küçükbaş hayvanlarını otlatan çobanlar süt sağmak için sürüyü Habur Çayı kenarına getirirken keçiler sürü halinde uçurumdan yuvarlandı. Menfezi geçmeye çalışırken uçurumdan yuvarlanan keçi sürüsünde 120 keçi telef oldu. Olay yerine giden Berivanlar gördükleri manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.
GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Görgü tanıklarından Rauf Ecer isimli vatandaş, her zaman keçileri buraya getirdiklerini ve Berivanların burada keçilerin sütünü sağdığını söyledi. Ecer "Bu gün üzücü bir olay oldu. Köydeydik çoban telefon açtı. Keçilerin telef olduğunu söyledi, buraya geldik. Benim bir keçim telef oldu ama kiminin 10 kimin de 16 keçisi telef oldu. Buradaki Berivanlar keçilerinin telef olduğunu görünce ağladı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beytüşşebapşırnak
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