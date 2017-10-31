Suriyeli sahte altın şebekesi çökertildi: 9 gözaltı

YENİŞEHİR İlçe Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte altın sürdükleri belirlenen Suriye uyruklu şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şüphelileri tespit ederek takibe alan polis, zanlıların evlerine yaptığı baskında bin 213 adet sahte altın sikke ile birlikte 6 bin 170 TL ve 17 bin 200 dolar para ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 9 Suriyeli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.