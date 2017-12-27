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Suriyeli kadınla oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı

Gaziantep'te Suriyeli iş adamı İmad Edin Ali’nin ikinci eşi ile oğlunu boğazını keserek öldürdükleri iddia edilen 5 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. İş adamının ilk eşi, kardeşi ve şoförünün de aralarında bulunduğu 5 sanığa toplamda 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 66 yıl hapis cezası verildi

Suriyeli kadınla oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı

Gaziantep'te Suriyeli iş adamı İmad Edin Ali’nin ikinci eşi ile oğlunu boğazını keserek öldürdükleri iddia edilen 5 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. İş adamının ilk eşi, kardeşi ve şoförünün de aralarında bulunduğu 5 sanığa toplamda 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 66 yıl hapis cezası verildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:29
Suriyeli kadınla oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı
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GAZİANTEP 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Tasarlayarak öldürmek, çocuğu kasten öldürmek, konut dokunulmazlığını ihlal etmek ve cinayete azmettirmek' suçlarından ömür boyu hapis cezası talebi ile yargılanan Suriyeli iş adamının ilk eşi Khanah Bakr, kardeşi Masoud Ali, şoförü Hani Rajab ve tetikçi oldukları iddia edilen Mesud Şeho ile Muhammed Haruf için mahkeme karar verdi.

ÖZ AMCAYA VE İLK EŞE 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

 Yargılama sonunda sanıklardan iş adamı İmad Edin Ali’nin kardeşi ve maktul Muhammet’in öz amcası olan Masoud Ali ile tetikçi olduğu ileri sürülen Muhammed Haruf’un 'Tasarlayarak adam öldürme’ ve 'Tasarlayarak çocuğu öldürme’ suçlarından ve olaydan sonraki yargılama sürecindeki davranışları da göz önünde bulundurularak cezalarında indirime yer olmadığı belirtilerek, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

 İş adamı İmad Edin Ali’nin ilk eşi Khanah Bakr’a ise 'Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme’ ve 'Tasarlayarak çocuğu öldürmeye azmettirme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

TETİKÇİYE 40 YIL

 Olayda tetikçi olduğu ileri sürülen diğer tutuklu sanık Mesut Şeho’ya yargılama sonunda 'Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 20 yıl, 'Tasarlayarak çocuğu öldürme' suçundan da 20 yıl olmak üzere toplamda 40 yıl hapis cezası verildi.

 İş adamı İmad Edin Ali’nin şoförü Hani Rajap ise yargılama sonunda 'Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay, 'Tasarlayarak çocuğu öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

17 Mayıs 2016 tarihinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde bir apartmanın 5'inci katında Suriyeli anne Ghada Shekhous ve 11 yaşındaki oğlu Muhammed Nour, bıçaklanarak ve boğazları kesilerek öldürüldü. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde teşhis edilen ve aile ile yakın akraba oldukları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantepİmad Edin Ali
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