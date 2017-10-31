Suriyeli genci bıçaklayıp bisikletini gasp ettiler

EDİNİLEN bilgilere göre, önceki akşam elektrikli bisikleti ile Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde seyir halinde olan 21 yaşındaki Suriye uyruklu Vesih E.’nin önü, Suriye uyruklu üç kişi tarafından kesildi. Genç, elektrikli bisikletini almaya çalışan şahıslara direndi. Bu sırada şahıslardan biri, üzerinden çıkardığı bıçakla, Vesih E.’yi kolundan yaraladı. Yaralanan genç bisikletini bırakmak zorunda kaldı. Bisikleti alan şahıslar, kaçarak kayıplara karıştı.
Yaralı genç, yardım istediği özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı. Genci yaralayıp elektrikli bisikletini gasp ederek kaçan şahıslar aranıyor.
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