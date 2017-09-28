Suriyeli gelin 20 bin TL'lik takıları ile birlikte kaçtı

OLAY, Denizli’nin Çivril ilçesindeki Karahacılı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Ramazan A., Batman’dan Zeki isimli bir şahısla tanıştı. Zeki isimli şahıs da, 27 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep El H. isimli Suriye uyruklu bir kadını Ramazan A. ile tanıştırdı. Bir süre görüşen Ramazan A., Zeynep El H. ile evlenmeye karar verdi. Zeki ve Zeynep El H.’yi 4 çocuğu ile birlikte Çivril’e getiren Ramazan A., 2 gün boyunca şahısları evinde ağırladı. Zeynep El H. ile birlikte düğün alışverişi yapan Ramazan A., Çivril Belediyesine giderek nikah günü de aldı. 25 Eylül Pazartesi gün işlemleri ve düğün alışverişini yapan Ramazan A. 26 Eylül Salı günü kendisini Zeynep El H. ile tanıştıran Zeki isimli şahsı yolcu etmek için Çivril otogarına götürdü. Çivril’den Karahacılı’daki evine dönen Ramazan A., Zeynep El H. ve 4 çocuğunun evde olmadığını görünce dolandırıldığını anladı.



Evlenmek için Zeynep El H.'ye 20 bin liralık altın aldığını ifade eden ramazan A. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İfadesinde Suriye uyruklu kadınla 2 gün boyunca birlikte yaşadıklarını söyleyen ve Zeynep El H.'nin 4 çocuğunu okula kaydetmek için girişimde bulunduğunu belirten Ramazan A., evlenme vaadiyle kendisini kandıran şahısların yakalanması için yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.