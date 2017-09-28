Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.268
DOLAR
3.5595
STERLİN
4.7830
EURO
4.1945
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
Elektronik cihazlardaki tehlike, ’mavi ışık’
banner468

Suriyeli gelin 20 bin TL'lik takıları ile birlikte kaçtı

Denizli’nin Çivril ilçesindeki 51 yaşındaki adam, evlenmek için tanıştığı Suriyeli kadın ve aracı tarafından 20 bin TL dolandırıldı. Evlenmek için Çivril’e getirdiği 27 yaşındaki kadının takılarla kaçtığını belirten şahıs dolandırıcıların yakalanmasını istedi

Suriyeli gelin 20 bin TL'lik takıları ile birlikte kaçtı

Denizli’nin Çivril ilçesindeki 51 yaşındaki adam, evlenmek için tanıştığı Suriyeli kadın ve aracı tarafından 20 bin TL dolandırıldı. Evlenmek için Çivril’e getirdiği 27 yaşındaki kadının takılarla kaçtığını belirten şahıs dolandırıcıların yakalanmasını istedi

28 Eylül 2017 Perşembe 15:03
Suriyeli gelin 20 bin TL'lik takıları ile birlikte kaçtı
banner404

OLAY, Denizli’nin Çivril ilçesindeki Karahacılı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 51 yaşındaki Ramazan A., Batman’dan Zeki isimli bir şahısla tanıştı. Zeki isimli şahıs da, 27 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep El H. isimli Suriye uyruklu bir kadını Ramazan A. ile tanıştırdı. Bir süre görüşen Ramazan A., Zeynep El H. ile evlenmeye karar verdi. Zeki ve Zeynep El H.’yi 4 çocuğu ile birlikte Çivril’e getiren Ramazan A., 2 gün boyunca şahısları evinde ağırladı. Zeynep El H. ile birlikte düğün alışverişi yapan Ramazan A., Çivril Belediyesine giderek nikah günü de aldı. 25 Eylül Pazartesi gün işlemleri ve düğün alışverişini yapan Ramazan A. 26 Eylül Salı günü kendisini Zeynep El H. ile tanıştıran Zeki isimli şahsı yolcu etmek için Çivril otogarına götürdü. Çivril’den Karahacılı’daki evine dönen Ramazan A., Zeynep El H. ve 4 çocuğunun evde olmadığını görünce dolandırıldığını anladı.
 
Evlenmek için Zeynep El H.'ye 20 bin liralık altın aldığını ifade eden ramazan A. savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. İfadesinde Suriye uyruklu kadınla 2 gün boyunca birlikte yaşadıklarını söyleyen ve Zeynep El H.'nin 4 çocuğunu okula kaydetmek için girişimde bulunduğunu belirten Ramazan A., evlenme vaadiyle kendisini kandıran şahısların yakalanması için yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DenizliÇivrilTakıSuriyeli Gelin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu
TÜBAD Turnuvası'nda finalin adı belli oldu
Baba-oğul çaresizce kurtarılmayı bekledi
Baba-oğul çaresizce kurtarılmayı bekledi
HDP'li eşbaşkan tutuklandı
HDP'li eşbaşkan tutuklandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim