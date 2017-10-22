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Şüpheli kargo paketinden taş çıktı

Sivas’ta PTT Kargo Şubesi’ne verilen şüpheli kargo paketinden taş çıktı

Şüpheli kargo paketinden taş çıktı

Sivas’ta PTT Kargo Şubesi’ne verilen şüpheli kargo paketinden taş çıktı

22 Ekim 2017 Pazar 09:05
Şüpheli kargo paketinden taş çıktı
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay, bugün Sivas’ta bulunan PTT Kargo Şubesinde meydana geldi. Verilen bir kargo paketini teslim alan kargo görevlisi, telefon kutusunun olması gerektiğinden ağır olduğunu hissedince şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Şubeye gelen terör ve olay eri inceleme ekipleri pakette inceleme yaptı. Paketi teslim eden ve askerlik görevini er olarak Sivas’ta yaptığı tespit edilen kişinin gözetiminde paket açıldı. Açılan paketten taş parçaları çıktı. Taşın neden telefon kutuna konularak kargoya verilmek istendiği hakkında bir açıklama yapılmadı. 

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Anahtar Kelimeler:
Sivas’PttKargo
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