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Şüpheli cep telefonu alarmı

Sivas'ta sokağa bırakılmış şüpheli cep telefonu polisi alarma geçirdi

Şüpheli cep telefonu alarmı

Sivas'ta sokağa bırakılmış şüpheli cep telefonu polisi alarma geçirdi

12 Nisan 2018 Perşembe 20:39
Şüpheli cep telefonu alarmı
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OLAY, Mevlana Mahallesi Rahmi Günay Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir ağacın yanına bırakılan beyaz renkteki cep telefonu vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ilk incelemesinin ardından alana güvenlik şeridi çekildi. Daha sonra olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, cep telefonunun yanına giderek inceleme yaptı. İncelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, cep telefonu incelenmek üzere polis ekiplerince götürüldü.

Emre Yıldız adlı vatandaş, ağacın yanına telefon bırakıldığını belirterek, "Polis ekipleri etrafı çevirdi. Kimseyi geçirmediler. Bomba imha ekibi geldi. Kıyafetlerini giydikten sonra telefona baktılar, bir şey çıkmadı. Ondan sonra yolu trafiğe açtılar. Polis ekipleri cep telefonunu aldı gitti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cep Telefonuşüphe
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