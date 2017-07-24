Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı'yla görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı.Alman şirketleriyle ilgili soruşturma iddiaları üzerine gerçekleştirilen görüşmede Bakan Soylu, Türkiye'deki hiçbir Alman şirketine soruşturma açılmadığını Alman mevkidaşına iletti. Soylu, Alman şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmasından her zaman memnuiyet duyduklarını da ifade etti.FETÖ ile iltisakı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili , Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında, bu şirketlerin ihracat yaptığı tüm ülkelerden Interpol üzerinden standart bilgi talebinde bulunulduğunu belirten Soylu, bu kapsamda Interpol üzerinden diğer ülkeler gibi Almanya'ya da iletilen talepte bir iletişim probleminin olduğunun tespit edildiğini söyledi. Soylu, söz konusu iletişim probleminin hafta sonu aynı kaynaklar üzerinden açıklığa kavuştuğunu iletti.Görüşmede, bundan sonra da iletişim içinde olma konusunda mutabık kalındığı belirtildi.