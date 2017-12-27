Sular 25 metre çekildi

AKYAKA'DA balıkçılık yapan Oğuzhan Yenigün, “Akyaka’da balıkçılık yapmaktayım. Bu çekilmeler her sene olur. Normal deniz gel-gitleri. Bu normal. Depremlerle hiçbir şekilde alakası yoktur. Normal bir çekilme. Zaman gelir daha fazla çekilir. Bunlar normal olaylar” dedi.

Akyaka’da Balıkçılık yapan Salih Çeti isimli vatandaş ise, “Bu normal denizde med-cezir dediğimiz bir olay. Her yıl alan bir şey. Hangi aylarda olur derseniz, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart’a kadar git-geller olur. Rüzgarın daha çok yön değiştirmesinden med-cezir git olayları bildiğimiz bir şey. Deniz seviyesinin 1 metreye ve 45 santime kadar çekilmeler olur. Bunun deprem ile bir alakası yoktur. Med cezir olayıdır bu tamamen doğaldır” dedi.

Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, denizdeki çekilmelerin doğal olaylardan kaynaklandığını açıklarken, “Bunun deprem ile ilgisi yoktur. Kışın zemheri dediğimiz aylarda olan çekilmedir. Kışın medcezir olayları gelgit olaylarıdır. Herhangi bir deprem ile alakası yoktur. Yıllardır olan bir olaydır. Aralık ve Ocak aylarında olur. Bir de fırtına poyraz olacağı zaman olur. Yağmurlu havalarda deniz tekrar gelir, fırtına poyraz durumlarında çekilir” dedi.

