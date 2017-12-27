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Sular 25 metre çekildi

Dünyaca ünlü Gökova körfezinde deniz suyunun çekilmesinin deprem ile ilgisinin olmadığı açıklandı. Yörede balıkçılık yapan vatandaşlar ve Akyaka Deniz taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, deniz suyu çekilmesinin Aralık-Ocak aylarında olduğunu söylerken, fırtına ve poyrazlı havalarda deniz suyunun çekilmesinin normal olduğunu, bu çekilmeleri depreme bağlamanın yanlış olduğunu söylediler

Sular 25 metre çekildi

Dünyaca ünlü Gökova körfezinde deniz suyunun çekilmesinin deprem ile ilgisinin olmadığı açıklandı. Yörede balıkçılık yapan vatandaşlar ve Akyaka Deniz taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, deniz suyu çekilmesinin Aralık-Ocak aylarında olduğunu söylerken, fırtına ve poyrazlı havalarda deniz suyunun çekilmesinin normal olduğunu, bu çekilmeleri depreme bağlamanın yanlış olduğunu söylediler

27 Aralık 2017 Çarşamba 19:43
Sular 25 metre çekildi
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AKYAKA'DA balıkçılık yapan Oğuzhan Yenigün, “Akyaka’da balıkçılık yapmaktayım. Bu çekilmeler her sene olur. Normal deniz gel-gitleri. Bu normal. Depremlerle hiçbir şekilde alakası yoktur. Normal bir çekilme. Zaman gelir daha fazla çekilir. Bunlar normal olaylar” dedi. 
Akyaka’da Balıkçılık yapan Salih Çeti isimli vatandaş ise, “Bu normal denizde med-cezir dediğimiz bir olay. Her yıl alan bir şey. Hangi aylarda olur derseniz, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart’a kadar git-geller olur. Rüzgarın daha çok yön değiştirmesinden med-cezir git olayları bildiğimiz bir şey. Deniz seviyesinin 1 metreye ve 45 santime kadar çekilmeler olur. Bunun deprem ile bir alakası yoktur. Med cezir olayıdır bu tamamen doğaldır” dedi. 
Akyaka Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, denizdeki çekilmelerin doğal olaylardan kaynaklandığını açıklarken, “Bunun deprem ile ilgisi yoktur. Kışın zemheri dediğimiz aylarda olan çekilmedir. Kışın medcezir olayları gelgit olaylarıdır. Herhangi bir deprem ile alakası yoktur. Yıllardır olan bir olaydır. Aralık ve Ocak aylarında olur. Bir de fırtına poyraz olacağı zaman olur. Yağmurlu havalarda deniz tekrar gelir, fırtına poyraz durumlarında çekilir” dedi.
 

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