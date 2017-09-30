Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mardin karayolu üzerinde bulunan Osmanbey Kampüsü mevkisinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında sürüklenen bir kadın cesedini fark eden çevre sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sualtı polisi ile sağlık ekibi sevk edildi. Sualtı dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan cesedin Dilber G.'ye(20), ait olduğu tespit edildi.
Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan ceset defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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