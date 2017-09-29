Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

MARDİN karayolu yakınından geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında, akşam saatlerinde sürüklenen kadın cesedini fark eden çevre sakinleri, jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sualtı polisi ile sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan cesedin üzerinde kimlik çıkmadı. Kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, ceset kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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