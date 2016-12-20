Suikastta flaş gelişme

İZMİR'DE 6 GÖZALTI
Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast soruşturmasında İzmir'de gözaltılar yaşandı. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın polis okulundaki FETÖ imamı olduğu iddia edilen Süleyman E. gözaltına alındı. Süleyman E. ile birlikte aralarında sohbet toplantılarına katıldığı arkadaşları da olduğu iddia edilen toplam 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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