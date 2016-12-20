Suikastta flaş gelişme

RUSYA Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş hakkında soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bağlantıları inceleniyor, araştırılıyor. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı" açıklamasından sonra Associated Press ismini açıklamayan Türk hükümetinden üst düzey bir yetkilinin sözlerini dünyaya servis etti. Yetkili, "tamamen profesyonelce" olarak tanımladığı suikast için "tek adam işi değil" ifadesini kullandı. Türk yetkili, söz konusu terör eyleminin, çok iyi planlanmış bir saldırı olduğunu da söyledi.



İZMİR'DE 6 GÖZALTI



Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast soruşturmasında İzmir'de gözaltılar yaşandı. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın polis okulundaki FETÖ imamı olduğu iddia edilen Süleyman E. gözaltına alındı. Süleyman E. ile birlikte aralarında sohbet toplantılarına katıldığı arkadaşları da olduğu iddia edilen toplam 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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