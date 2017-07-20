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Suikast timi davasında sona yaklaşıldı

Muğla 2’nci Ağır Ceza mahkemesinde 44’ü tutuklu 47 sanıklı Cumhurbaşkanına suikast girimi davasında yarın sanıkların esasa ilişkin ana savunmaları öncesi ara karar açıklanacak

Suikast timi davasında sona yaklaşıldı

Muğla 2’nci Ağır Ceza mahkemesinde 44’ü tutuklu 47 sanıklı Cumhurbaşkanına suikast girimi davasında yarın sanıkların esasa ilişkin ana savunmaları öncesi ara karar açıklanacak

20 Temmuz 2017 Perşembe 21:06
Suikast timi davasında sona yaklaşıldı
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ŞUBAT ayında başlayan duruşmalarda üç duruşma yapılırken, bugün yapılan duruşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanlığı ve şehit polisler Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker’in ailesinin avukatları esasa ilişkin beyanlarını mahkemeye sundular. Avukatlar, sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ettiler.
Duruşma sonunda Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşma Savcısı Ali Cenk Düzgün’e söz verdi. Düzgün, 28 Mayıs 2017 tarihindeki duruşmada verdiği mütalaayı aynen tekrarladıklarını belirterek, firari sanıklar ve duruşmanın bir numaralı sanığı FETÖ-PDY elabaşı Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ile Özcan Karacan'ın dosyalarının ayrılmasına, sanıklardan Hüseyin Yılmaz'ın beraatine ve tahliyesine, diğer tüm sanıkların söz konusu mütalaasında ayrıntılı olarak yer verdiği nedenlerle ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına yüce Türk milleti adına karar verilmesini istedi.
Duruşma yarın saat 09.15’e ertelendi. Duruşmada ara karar açıklanması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 21:08
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıSuikast Timi
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