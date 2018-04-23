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Suç makinesi, polisten kaçarken kalp krizi geçirip öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde bazı suçlardan aranan adam, polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Suç makinesi, polisten kaçarken kalp krizi geçirip öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde bazı suçlardan aranan adam, polisten kaçarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:53
Suç makinesi, polisten kaçarken kalp krizi geçirip öldü
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KONYA'DA, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hayvan hırsızlığı suçundan takip ettiği ve polisin de başka bir suça karıştığı iddiasıyla aradığı A.T.'nin bir evde kaldığı tespit edildi. Polis, şahsı almaya gittiğinde A.T.'nin yakınları polis ekiplerine taş atarak mukavemet etti. Olay sırasında bir polis memuru, üzerine gelen taşla yaralandı. A.T. ise koşarak kaçmaya çalışırken kalp krizi geçirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı polis memuru Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi edilirken, kalp krizi geçiren A.T. ise kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinden Konya'ya sevk edildi. A.T.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KonyaAkşehirKalp Krizi
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