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Sözde mahrem imama 9 yıl hapis

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve örgütün askeri okullar sözde mahrem imamı olduğu öne sürülen sanığa 9 yıl hapis cezası verild

Sözde mahrem imama 9 yıl hapis

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve örgütün askeri okullar sözde mahrem imamı olduğu öne sürülen sanığa 9 yıl hapis cezası verild

17 Ekim 2017 Salı 19:06
Sözde mahrem imama 9 yıl hapis
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KAHRAMANMARAŞ'TA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan askeri okullar sözde mahrem  imamı 9  yıl hapis cezasına çarptırıldı. 
 
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün  askeri okullar mahrem sözde imamı olduğu ileri sürülen Zafer Dayan ve avukatı  katıldı.
 
Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından mahkeme  heyeti, Dayan'a, hakkında ifade veren kişilerin kendisinden "örgütün askeri  okullardan sorumlu mahrem imamı" olarak bahsettiğini belirtti. Sanık Dayan, bu  suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
 
Mahkeme heyeti, Dayan'a örgüt içerisinde "Zübeyir" kod adını kullanıp  kullanmadığı sordu. Dayan, "Kesinlikle herhangi bir kod isim kullanmadım. Mahrem  askeri okul öğrencileri sorumluluğu yapmadım. Hakkımda gelen evrakları ve  suçlamaları kabul etmiyorum." yanıtını verdi.
 
Dayan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söylemesi  üzerine mahkeme heyeti, "Etkin hükümlerinden faydalanmak istiyorsan örgüt  hakkında bilgi vermen gerekiyor. Bizlerin bildiği şeyleri söyleyerek etkin  pişmanlık hükümlerinden faydalanamazsın." ifadelerini kullandı.
 
Mahkeme Heyeti, Dayan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma  istediğini reddetti.
 
Kararını açıklayan mahkemeye heyeti, Dayan'a "silahlı terör örgütüne  üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Mahrem Imam
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