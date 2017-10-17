Sözde mahrem imama 9 yıl hapis

KAHRAMANMARAŞ'TA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklu yargılanan askeri okullar sözde mahrem imamı 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, örgütün askeri okullar mahrem sözde imamı olduğu ileri sürülen Zafer Dayan ve avukatı katıldı.



Duruşma dosyasına giren belgelerin okunmasının ardından mahkeme heyeti, Dayan'a, hakkında ifade veren kişilerin kendisinden "örgütün askeri okullardan sorumlu mahrem imamı" olarak bahsettiğini belirtti. Sanık Dayan, bu suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Mahkeme heyeti, Dayan'a örgüt içerisinde "Zübeyir" kod adını kullanıp kullanmadığı sordu. Dayan, "Kesinlikle herhangi bir kod isim kullanmadım. Mahrem askeri okul öğrencileri sorumluluğu yapmadım. Hakkımda gelen evrakları ve suçlamaları kabul etmiyorum." yanıtını verdi.



Dayan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söylemesi üzerine mahkeme heyeti, "Etkin hükümlerinden faydalanmak istiyorsan örgüt hakkında bilgi vermen gerekiyor. Bizlerin bildiği şeyleri söyleyerek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanamazsın." ifadelerini kullandı.



Mahkeme Heyeti, Dayan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma istediğini reddetti.



Kararını açıklayan mahkemeye heyeti, Dayan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

