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Soyunma odasına gizlediği telefonla görüntü kaydetmiş

Edirne'de diyaliz merkezinde, soyunma odasına koli içerisinde gizlediği telefonla kadın çalışan ve hastaların görüntüsü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Soyunma odasına gizlediği telefonla görüntü kaydetmiş

Edirne'de diyaliz merkezinde, soyunma odasına koli içerisinde gizlediği telefonla kadın çalışan ve hastaların görüntüsü çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

12 Nisan 2018 Perşembe 18:25
Soyunma odasına gizlediği telefonla görüntü kaydetmiş
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ALINAN bilgiye göre, diyaliz merkezinde çalışanlar, kadın soyunma odasında koli içerisine gizlenmiş telefon buldu.

Uygun olmayan görüntüleri kaydeden telefonun diyaliz merkezi çalışanı S.Y'ye ait olduğunun anlaşılması üzerine şikayetçi oldu.

S.Y, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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EdirneSOYUNMA ODASIDiyaliz
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