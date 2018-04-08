Sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

ALINAN bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya dan terör örgütü PKK lehine paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada dijital verilere el konuldu. Gözaltına alınan 9 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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