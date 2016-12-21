Sopalı, bıçaklı asansör kavgası kamerada

Olay anı güvenlik kamerasında
Öte yandan asansör kamerası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde site sakinleri ise nakliyecilerin yumruk yumruğa kavga ettiği görülüyor. Elinde sopa bulunan şahsın karşısındakilere vurması da görüntülere yansıyor. Görüntülerde nakliyecilerin daha sonra olay yerinden gittiği görülürken, daha sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiği kameralara yansıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.