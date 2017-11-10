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10 Kasım 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Kasım Günlük Burç Yorumu
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Son Kasım'a kadar unutulmayacak! 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde törenlerle anılıyor. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat 1 dakika durdu

Son Kasım'a kadar unutulmayacak! 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde törenlerle anılıyor. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat 1 dakika durdu

10 Kasım 2017 Cuma 09:46
Son Kasım'a kadar unutulmayacak! 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
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ULU önder  Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan vatandaşlar saat 09.05'te araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

KÖPRÜDEKİ ARAÇLARINDAN İNEREK SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu  Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan vatandaşlar saat 09.05'te araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

BELEDİYE İŞÇİLERİ, İŞLERİNİ BIRAKTI

Öte yandan köprü üzerinde çalışan belediye işçileri de sirenlerin çalmasıyla işlerini bırakıp Ata'ya saygı duruşuna geçti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek köprüden ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 94 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI

Gazi  Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde  Beşiktaş'ta bin 94 metrelik dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşle anıldı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarında sabah saat 08.00'de toplanan ve aralarında  Beşiktaş Belediye Başkanı  Murat Hazinedar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın bulunduğu kortej,  Dolmabahçe Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Ata'ya saygı yürüyüşünde rekor büyüklükte bin 94 metre boyunda Türk bayrağı açıldı.

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Son Güncelleme: 10.11.2017 09:51
Anahtar Kelimeler:
GüncelMustafa Kemal Atatürk
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