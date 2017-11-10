Son Kasım'a kadar unutulmayacak! 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu

Beşiktaş Barbaros Bulvarında sabah saat 08.00'de toplanan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın bulunduğu kortej, Dolmabahçe Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Ata'ya saygı yürüyüşünde rekor büyüklükte bin 94 metre boyunda Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan köprü üzerinde çalışan belediye işçileri de sirenlerin çalmasıyla işlerini bırakıp Ata'ya saygı duruşuna geçti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek köprüden ayrıldı.

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