Son Kasım'a kadar unutulmayacak! 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan vatandaşlar saat 09.05'te araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
KÖPRÜDEKİ ARAÇLARINDAN İNEREK SAYGI DURUŞUNDA BULUNDULAR
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 79'uncu yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan vatandaşlar saat 09.05'te araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.
BELEDİYE İŞÇİLERİ, İŞLERİNİ BIRAKTI
Öte yandan köprü üzerinde çalışan belediye işçileri de sirenlerin çalmasıyla işlerini bırakıp Ata'ya saygı duruşuna geçti. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek köprüden ayrıldı.
BEŞİKTAŞ'TA 94 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Beşiktaş'ta bin 94 metrelik dev Türk bayrağının açıldığı yürüyüşle anıldı.
Beşiktaş Barbaros Bulvarında sabah saat 08.00'de toplanan ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın bulunduğu kortej, Dolmabahçe Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti. Ata'ya saygı yürüyüşünde rekor büyüklükte bin 94 metre boyunda Türk bayrağı açıldı.
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