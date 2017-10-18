Son dakika! Vize krizi için 4 şart sunan ABD'ye Çavuşoğlu'ndan sert tepki

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Portekiz Dışişleri Bakanı Silva, soruları cevapladı. ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize kriziyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye dayatmalara boyun eğmez." dedi.

"TÜRKİYE DAYATLARAMA BOYUN EĞMEZ"

ABD ile vize krizi hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu," Türkiye dayatmalara boyun eğmez. Bizim çıkarlarmıza karşı gelen şeyleri kabul etmeyiz. Şartlar ne olursa olsun bir kişi suç işlemişse bu bizim elimizde değil. Hukuk gerekeni yapar. Vize krizi bizim için gereksiz bir krizdi. Diplomaside olgun bir tavır değildir. Biz ABD'nin aldığı karar karşılık bir karşılık verdik. Bu tip lüzumsuz konuların iki müttefik ülkenin konusu olmamalı. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz" dedi.