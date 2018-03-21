Son dakika... SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

TWİTTER hesabından açıklama yapan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, "Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım. Hayırdır inşallah. Çankaya Emniyet md götürüyorlar." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından, Bayrakçı ile yaptığı konuşmayı paylaştı.

Yarkadaş, Twitter hesabından "Kamuoyu Araştırmacısı - SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı saat 00.50'de Ankara'da kaldığı otelden gözaltına alındı. Bayrakçı, gözaltına alındığını bana yolladığı mesajla bildirdi. Kendisi şu an Çankaya Emniyet Müdürlüğü'nde... Gözaltı sebebini öğrenince size de duyuracağım..." dedi.

Yarkadaş, bir sonraki mesajında "Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum." diye yazdı.

HAKAN BAYRAKÇI KİMDİR?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde gördü. Yüksek öğrenimini ise İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde tamamladı.

Hakan Bayrakçı, 1988 yılında SONAR araştırma şirketi’ni kurdu ve başkanlığını yapmaya başladı. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi liderlere profesyonel olarak danışmanlık yaptı. Meslek hayatı süresince, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana’a da profesyonel olarak danışmanlık hizmeti verdi. Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak canlı yayınlara katıldı. Bayrakçı ayrıca TRT1’de, 2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sundu.

Fransızca ve İngilizce bilen Bayrakçı, meslek hayatında çeşitli ülkelerin Büyük Elçiliklerine danışmanlıklarda da bulunmuştur.

Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu olan Hakan Bayrakçı, İstanbul’da yaşamaktadır.