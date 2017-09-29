Son dakika! Seçim sonrası Almanya ile Türkiye arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.
SEÇİMLER SONRASI İLK TEMAS
24 Eylül'de yapılan Almanya genel seçimleri sonrası ilk temas kurulmuş oldu. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.
BAŞBAKAN, MERKEL'E YAZLI MESAJ GÖNDERMİŞTİ
Başbakan Binali Yıldırım, "Sayın Merkel'e yazılı tebrik mesajı gönderdim. Birinci parti oldu ama tek başına iktidar olamadı. Biraz da önceki seçime göre oy kaybetti. Anladığım kadarıyla, büyük koalisyon olmayacak" demişti.
MERKEL, YÜZDE 32.9 OY İLE KAZANMIŞTI
Almanya'da geçen pazar günü yapılan genel seçimleri Başbakan Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) yüzde 32.9 oy ile kazanmıştı.
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