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Son dakika! Seçim sonrası Almanya ile Türkiye arasında ilk temas

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimler sonrası Türkiye ile Almanya arasında ilk temas kuruldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü

Son dakika! Seçim sonrası Almanya ile Türkiye arasında ilk temas

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimler sonrası Türkiye ile Almanya arasında ilk temas kuruldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile telefonda görüştü

29 Eylül 2017 Cuma 13:05
Son dakika! Seçim sonrası Almanya ile Türkiye arasında ilk temas
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Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAlmanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

SEÇİMLER SONRASI İLK TEMAS

24  Eylül'de yapılan  Almanya genel seçimleri sonrası ilk temas kurulmuş oldu. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

BAŞBAKAN, MERKEL'E YAZLI MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Başbakan  Binali Yıldırım, "Sayın  Merkel'e yazılı tebrik mesajı gönderdim. Birinci parti oldu ama tek başına iktidar olamadı. Biraz da önceki seçime göre oy kaybetti. Anladığım kadarıyla, büyük koalisyon olmayacak" demişti.

MERKEL, YÜZDE 32.9 OY İLE KAZANMIŞTI

Almanya'da geçen pazar günü yapılan genel seçimleri Başbakan  Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratik Birlik (CDU/CSU) yüzde 32.9 oy ile kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeMevlüt ÇavuşoğluSigmar Gabriel
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