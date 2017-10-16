Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106400
ALTIN
152.554
DOLAR
3.6393
STERLİN
4.8280
EURO
4.2939
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit edildi'
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit...
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde daha yüksek!
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde...
İşte seks bağımlılığının nedeni
İşte seks bağımlılığının nedeni
banner468

Son dakika... MGK, OHAL'in uzatılması için tavsiye kararı aldı

MGK sonrası yapılan açıklamada, OHAL'in uzatılması, Türk hava sahasının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kapatılması ve İbrahim Halil Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimi'ne devredilmesinin tavsiye edildiği açıklandı

Son dakika... MGK, OHAL'in uzatılması için tavsiye kararı aldı

MGK sonrası yapılan açıklamada, OHAL'in uzatılması, Türk hava sahasının Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne kapatılması ve İbrahim Halil Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimi'ne devredilmesinin tavsiye edildiği açıklandı

16 Ekim 2017 Pazartesi 17:23
Son dakika... MGK, OHAL'in uzatılması için tavsiye kararı aldı
banner404

MİLLLİ Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası bildiri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 saat 40 dakika süren MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildire şu ifadelere yer verildi:
1. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib’te "Gerginliği Azaltma Görev Gücü" kapsamında yürüttüğü harekât hakkında Kurul’a bilgi arz edilmiştir. Suriye’de kalıcı barışı tesis etmek amacıyla, Astana mutabakatı çerçevesinde görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir.

2. Irak Anayasası’nı ihlal eden gayrimeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendirilmiş; alınması öngörülen yeni tedbirler müzakere edilmiştir. Türk hava sahasının IKBY’ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın merkezi Irak Yönetimi’nce devralınması sürecinin başlatılması hükûmete tavsiye edilmiştir. Bu çerçevede merkezi Irak Yönetimi’nin tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle Kerkük’te attığı adımlar değerlendirilmiş; Irak’ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır.

Merkezi Irak Yönetimi’nin Kerkük’te yürüttüğü operasyonun, şehrin son dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının, tarihî derinliğine uygun şekilde tesisini de sağlamayı amaçlaması hususundaki hassasiyetimiz ve beklentimiz özellikle belirtilmiştir.

3. FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hâl değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü hâlin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanMgkMilli Güvenlik KuruluOHAL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göldeki uğultunun ardından başlayan kabarma, paniğe neden oldu!
Göldeki uğultunun ardından başlayan kabarma, paniğe neden oldu!
5 çuval fındık için oğlunu 5 kurşun ile öldürdü
5 çuval fındık için oğlunu 5 kurşun ile öldürdü
Gitmek istemeyince yavrusunun gözünün önünde vurdular
Gitmek istemeyince yavrusunun gözünün önünde vurdular

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim