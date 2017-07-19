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Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından yapılan son tahminlere göre, bugün de kent genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından yapılan son tahminlere göre, bugün de kent genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:36
Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı
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YAPILAN son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli, Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde kuvvetli ve yer çok kuvvetli olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'in kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İzmir: Az bulutlu 32
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 34
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

YAĞMUR SONRASI TEMİZLİK OPERASYONU

Dün İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için hummalı bir çalışma başlattı. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan ekipler, ana arterler başta olmak üzere 45 mahalle ve ara sokaklarda temizlik ve onarım çalışmaları yaptı. Gün boyu aralıksız devam eden çalışmalarda; Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler çamurlu su birikintisi olan yolları temizleyip tıkanan kanalları açarken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise bozulan yolların onarımı için seferber oldu.

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İstanbulSon DakikaSağanak YağışMeteoroloji
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