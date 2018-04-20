Son dakika... Mete Yarar açıkladı! Türkiye Kandil'e gidiyor...

YARAR, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi tarafından "Çırağan Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı'nın Ekonomik ve Stratejik Yansımaları" konulu etkinlikte, söyleşiyle beyin fırtınası yaptıklarını dile getirdi.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin Astana sürecini başlattığını belirten Yarar, "Afrin harekatıyla beraber Türkiye, Ortadoğu'da aslında ne kadar lider bir ülke olduğunu da diğer ülkeler göstermeye başladı. Bunlardan birisi Avrupa Birliği, diğeri ise ABD. Yani Türkiye ile beraber hareket etmedikleri müddetçe, hangi figürü çıkartırsa çıkartsın aslında ne kadar boş bir çaba olduğunu Türkiye hepsine ispatlamış oldu." diye konuştu.