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Son dakika... Mete Yarar açıkladı! Türkiye Kandil'e gidiyor...

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'dan çarpıcı açıklamalar. Yarar; 'Muhtemelen Türkiye, Kandil'e doğru operasyon önceliğini öne alabilir. Belki önümüzdeki dönemde Münbiç'ten önce Kandil'e operasyonu daha öncelikli görebiliriz.' dedi.

Son dakika... Mete Yarar açıkladı! Türkiye Kandil'e gidiyor...

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'dan çarpıcı açıklamalar. Yarar; 'Muhtemelen Türkiye, Kandil'e doğru operasyon önceliğini öne alabilir. Belki önümüzdeki dönemde Münbiç'ten önce Kandil'e operasyonu daha öncelikli görebiliriz.' dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 07:33
Son dakika... Mete Yarar açıkladı! Türkiye Kandil'e gidiyor...
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YARAR, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi  tarafından "Çırağan Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı'nın  Ekonomik ve Stratejik Yansımaları" konulu etkinlikte, söyleşiyle beyin fırtınası  yaptıklarını dile getirdi.

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Sayın  Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi.  Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki  ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği  için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin Astana sürecini başlattığını  belirten Yarar, "Afrin harekatıyla beraber Türkiye, Ortadoğu'da aslında ne kadar  lider bir ülke olduğunu da diğer ülkeler göstermeye başladı. Bunlardan birisi  Avrupa Birliği, diğeri ise ABD. Yani Türkiye ile beraber hareket etmedikleri  müddetçe, hangi figürü çıkartırsa çıkartsın aslında ne kadar boş bir çaba  olduğunu Türkiye hepsine ispatlamış oldu." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Politikaları UzmanıMete Yarar
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