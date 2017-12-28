Son dakika - İzmir'de iki patlama yaşandı

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 20.15 sıralarında Çeşme ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki patlama meydana geldi. İlk patlama ilçenin her yerinde duyulurken, patlamanın şiddeti ile evlerin ve iş yerlerinin camlarında sarsıntılara neden oldu. Patlama sesinin Altınkum Plajı tarafından geldiği iddia edilirken, Sahil Güvenlik ekipleri denizden, İlçe Jandarma ekipleri ise karadan arama tarama çalışması başlattı. Büyük bir korkuya ve paniğe neden olan patlamayla ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, meydana gelen patlamaların henüz nedeninin belli olmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
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