Son dakika... İşte sınırın sıfır noktasında son durum! Duvar kaldırıldı, tanklar bekliyor...

Ayrıca bölgeye radar ve hava savunma sistemleri yerleştirildi. Zırhlı iş makineleri de tanklarla birlikte hareket etmeyi bekliyor.

Sınır boyundaki karakollarda da olağanüstü önemler alındı. Karakolun etrafı tanklar ve fırtına öbüsleriyle çevrilmiş durumda.

Zırhlı araçlar duvar dibinde verilecek emri bekliyor. Duvarın bir kısmının açıldığı görülüyor. Emir geldiği anda TSK zırhılı birlikleri, tanklar ve iş makineleriyle İdlib'e doğru yola çıkacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.