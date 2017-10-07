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Son dakika... İşte sınırın sıfır noktasında son durum! Duvar kaldırıldı, tanklar bekliyor...

Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıktaki İdlib kentindeki 'çatışmasızlık bölgesi' hazırlığı için Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor

Son dakika... İşte sınırın sıfır noktasında son durum! Duvar kaldırıldı, tanklar bekliyor...

Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıktaki İdlib kentindeki 'çatışmasızlık bölgesi' hazırlığı için Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor

07 Ekim 2017 Cumartesi 15:25
Son dakika... İşte sınırın sıfır noktasında son durum! Duvar kaldırıldı, tanklar bekliyor...
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DÜN gece 20 araçlık tank konvoyu İskenderun Tren Garı'ndan Reyhanlı İlçesi'ne geçti. bugün sınır karakollarındaki hareketlilik arttı.

Zırhlı araçlar duvar dibinde verilecek emri bekliyor. Duvarın bir kısmının açıldığı görülüyor. Emir geldiği anda TSK zırhılı birlikleri, tanklar ve iş makineleriyle İdlib'e doğru yola çıkacak.

Sınır boyundaki karakollarda da olağanüstü önemler alındı. Karakolun etrafı tanklar ve fırtına öbüsleriyle çevrilmiş durumda.

Ayrıca bölgeye radar ve hava savunma sistemleri yerleştirildi. Zırhlı iş makineleri de tanklarla birlikte hareket etmeyi bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCilvegözü Sınır Kapısı
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