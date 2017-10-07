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Son dakika: İstanbul'da DAEŞ operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Son dakika: İstanbul'da DAEŞ operasyonu! 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

07 Ekim 2017 Cumartesi 17:01
Son dakika: İstanbul'da DAEŞ operasyonu! 2 kişi tutuklandı
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DEAŞ terör örgütü bünyesinde daha önce Suriye'de çatışmalara katıldığı belirlenen kişileri tespit eden İstanbul polisi düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

 Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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